Eduardo Paes lamenta morte de Roberto Dinamite: 'Meu ídolo desde criança'

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lamentou neste domingo (8) por meio de sua conta oficial no Twitter a morte de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco e segundo o gestor municipal, seu "ídolo desde criança".

O maior artilheiro da história do Cruz-Maltino tinha 68 anos e desde o fim de 2021 fazia tratamento para tumores descobertos na região do intestino.

"O cara que me fez viver as primeiras emoções com meu Vascão. Um ser humano generoso e amigo. Vai em paz Dinamite. Obrigado por todos os momentos de alegria que você me proporcionou. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a legião de fãs desse craque", escreveu.

Paes e Dinamite se tornaram amigos ao longo dos anos. Em 2011, o prefeito do Rio chegou a gravar um vídeo declarando apoio à reeleição de Dinamite como presidente do Vasco. No ano seguinte, foi a vez do ídolo do Vasco retribuir o apoio e chegou a participar de eventos com o então candidato durante a campanha de Eduardo para a prefeitura do Rio.

Fora das quatro linhas, Dinamite elegeu-se vereador em 1992, pelo PSDB. Em 1994 se elegeu deputado estadual, cargo que ocuparia ainda por mais quatro mandatos.