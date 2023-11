Nacional encaminha contratação de ex-Flamengo como auxiliar permanente

Na época de jogador do Flamengo, Reinaldo participou do tricampeonato Carioca 1999, 2000 e 2001. Além disso, também foi campeão da Copa Mercosul e Copa dos Campeões pelo time carioca. Em seguida, se transferiu para o São Paulo e para o PSG, da França.

Reinaldo possui passagens por clubes modestos. Ele trabalhou no Maricá-RJ, Inter de Lages-RS, Carlos Renaux-SC e Perilima-PB. Caso seja confirmado, essa será a primeira vez que irá trabalhar no futebol da região Norte.

Manaus/AM - Após acertar a contratação do técnico João Carlos Ângelo para temporada 2024, o Nacional está próximo de anunciar Reinaldo, ex-jogador do Flamengo como seu novo auxiliar permanente. Segundo o executivo de futebol do clube, Fernando Gaúcho, Reinaldo está 99% fechado com o time azulino e deve ser anunciado nos próximas dias.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.