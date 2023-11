Pai de Luis Diaz é liberado por sequestradores após 12 dias

Luis Manuel Díaz e Cilenis Marulanda, pais do atacante Luis Díaz, foram sequestrados durante o último sábado (28), na cidade de Barrancas, localizada no departamento de La Guajira, no norte da Colômbia.

Os pais do jogador do Liverpool haviam sido capturados pelo grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional (ELN). A mãe de Díaz foi libertada pelos sequestradores horas depois da ação.

"A Federação Colombiana de Futebol agradece ao Governo Nacional, às Forças Militares e à Polícia Nacional, bem como a todas as instituições e dirigentes que tornaram possível a libertação de Luis Manuel Díaz, pai do nosso jogador Luis Díaz", escreveu a entidade.

O pai do jogador Luis Díaz, do Liverpool, foi liberado por seus sequestradores após ficar 12 dias em cativeiro.

