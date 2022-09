Na Série B, jogadores destroem tela do VAR na partida entre Náutico e Sampaio Corrêa

Minutos antes de a bola rolar para a partida entre Náutico e Sampaio Corrêa pela Séria do Campeonato Brasileiros, na noite de sexta-feira (23), jogadores dos dois clubes acabaram destruindo a tela da cabine do VAR, enquanto realizavam aquecimento com bola no campo.

A partida válida pela 31ª rodada foi realizada no Estádio dos Aflitos, em Recife/PE. Apesar do acidente, a tela do monitor da cabine do VAR foi trocada a tempo para o jogo.

Durante a partida, o VAR chegou a não funcionar, mas por conta de falha na conexão em momento de revisão de um possível pênalti. O equipamento voltou a funcionar e não foi marcado o penal.

O Náutico acabou derrotado em casa pelo placar de 3 a 1.