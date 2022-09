Corinthians detona ‘gurias’ do Inter e é tricampeão do Brasileirão feminino

São Paulo/SP – Com a Neo Química Arena lotada pela torcida corintiana, Corinthians e Internacional começam a jogar com clara superioridade do Timão, que, aos dois minutos, fez gol em jogada de Gabi Zanotti, camisa 10, invalidado pelo VAR. Aos 15 minutos, a partida estava equilibrada e a peleja terminou a etapa inicial com placar de 2 a 1 para o Timão, que voltou marcar mais dois gols no 2º tempo e consolidou a vitória de Corinthians 4 a 1 Inter.

Após anulação do gol corintiano, o Inter ficou mais agressivo, o que se traduziu, aos 13 minutos, quando a ‘guria’ Sorriso, camisa 4, abriu o placar. Inter 1 x 0 Corinthians. No entanto, o Corinthians foi à luta e, aos 22 minutos, a camisa 30, Jaqueline, empatou para o Timão, em um gol bonito. As emoções continuaram e, aos 45 minutos, Diany, camisa 8, desempatou para o Timão 2 x 1 Inter.

No segundo tempo, mais motivado, o Corinthians foi para o ataque e, no primeiro minuto, Victoria marcou o terceiro gol do Timão. Comemorando, a jogadora tirou a camisa e tomou cartão amarelo. Corinthians 3 x 1 Inter. O jogo continuou muito disputado e o público recorde, de 41.070 torcedores, dando força ao Timão para finalizar a partida com a vitória de 4 a 1, com o 4º gol marcado por Jheniffer.

O 1º jogo entre as duas equipes, no Beira Rio, em Porto Alegre, o placar ficou em 1 a 1. Esta foi a 6ª final consecutiva disputada pelo Corinthians, que agora é tetracampeão.