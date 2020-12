Na Mercedes, Russell lidera 2º treino livre e domina sexta-feira em Sakhir

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de liderar o primeiro treino livre para o GP de Sakhir, George Russell repetiu a dose e foi o mais rápido também na segunda sessão, disputada em um horário semelhante ao da corrida, que será totalmente noturna, com largada às 14h10 pelo horário de Brasília. O inglês de 22 anos, que é piloto da Williams e fez seu primeiro dia no carro da Mercedes, terminou com o tempo de 54s713. Max Verstappen, da Red Bull, foi o segundo, 128 milésimos atrás, e Sergio Perez, da Racing Point, foi o terceiro.

Com a outra Mercedes, Valtteri Bottas chegou a ser mais rápido que Russell, mas teve duas voltas deletadas por não ter respeitado os limites da pista e acabou em 11º, com o tempo que fez anteriormente com os pneus médios. Verstappen também escapou da pista em sua simulação de classificação, e reclamou muito do comportamento de sua Red Bull. Durante a sessão, inclusive, logo depois das simulações com pouco combustível, a transmissão mostrou Verstappen e seu companheiro, Alex Albon, quinto colocado, reclamando que o carro saía de frente.

Embora a pista seja curta, o fato de uma Racing Point e uma Renault terem ficado a menos de 250 milésimos do melhor tempo indica que os times grandes ainda não conseguiram maximizar o que podem fazer. Mas é claro que o desempenho de Russell é muito positivo. Ele está substituindo Lewis Hamilton, que está isolado em seu quarto de hotel no Bahrein desde segunda-feira, quando recebeu o teste positivo de Covid-19. Em entrevista antes da última sessão, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse inclusive que Hamilton "não está muito bem". Desde que foi anunciado que ele tinha testado positivo, Hamilton só escreveu uma mensagem nas mídias sociais dizendo que tinha sintomas leves e pedindo que as pessoas levem a doença a sério.

Este fim de semana também marca a volta de um piloto brasileiro ao grid depois de três anos. Pietro Fittipaldi. A sessão dele começou com uma simulação com os pneus médios, e depois Pietro voltou para a pista com os pneus macios, pegou trânsito como a grande maioria, já que a pista tem apenas 3,5km, e fez um tempo simular à marca de Kevin Magnussen, seu companheiro de Haas, com pneus médios. E depois o dinamarquês melhorou, com os macios, e foi 0s372 mais rápido.

O brasileiro terminou em 18º, mais rápido apenas que o outro estreante, Jack Aitken, que está substituindo Russell. O último lugar ficou com Charles Leclerc, que teve um problema de eixo de transmissão e não conseguiu marcar tempo. Não foi um bom treino para a Ferrari, que viu Vettel ser o 16º depois de duas rodadas na pista.

A Fórmula 1 está usando uma configuração diferente do circuito do Bahrein neste final de semana. Trata-se de uma pista de alta velocidade, com retas longas e apenas três ou quatro curvas "de verdade", ou seja, em que os pilotos precisam frear. Isso quando estão em configuração de classificação. Com o tanque mais cheio, são cerca de seis curvas. Oficialmente, o circuito tem 11, mas o restante é feito com o pé embaixo.

Um desafio tem sido a diferenças entre os asfaltos, já que o setor "novo" em relação à semana passada é mais ondulado, e os carros estão sendo regulados para andarem mais altos. Isso gera dificuldades em algumas freadas, especialmente na curva 1. E as ondulações também colocam o eixo de transmissão e o câmbio em risco.

Mas os engenheiros agora vão estudar os dados para entender qual a melhor configuração para a classificação e a corrida e terão a última oportunidade de testar as soluções no terceiro treino livre, a partir das 11h da manhã deste sábado.

Confira a classificação 2º do treino livre do GP de Sakhir

1º George Russell (ING/Mercedes) - 54s713

2º Max Verstappen (HOL/Red Bull) - +0s128

3º Sergio Perez (MEX/Racing Point) - +0s153

4º Esteban Ocon (FRA/Renault) - +0s227

5º Alex Albon - (TAI/Red Bull) - +0s323

6º Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri) - +0s355

7º Lance Stroll - (CAN/Racing Point) - +0s391

8º Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - +0s411

9º Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - +0s420

10º Carlos Sainz (ESP/McLaren) - +0s545

11º Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - +0s608

12º Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - +0s771

13º Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - +0s820

14º Kevin Magnussen (DIN/Haas) - +1s025

15º Nicholas Latifi (CAN/Williams) - +1s071

16º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - +1s117

17º Lando Norris (ING/McLaren) - +1s318

18º Pietro Fittipaldi (BRA/Haas) - +1s397

18º Jack Aitken (ING/Williams) - +1s547

20º Charles Leclerc (MON/Ferrari) - sem tempo

Confira a classificação 1º do treino livre do GP de Sakhir

1º George Russell (ING/Mercedes) - 54s546

2º Max Verstappen (HOL/Red Bull) - +0s176

3º Alex Albon - (TAI/Red Bull) - +0s266

4º Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - +0s322

5º Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri) - +0s465

6º Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - +0s602

7º Esteban Ocon (FRA/Renault) - +0s727

8º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - +0s735

9º Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - +0s833

10º Charles Leclerc (MON/Ferrari) - +0s903

11º Lance Stroll - (CAN/Racing Point) - +1s012

12º Sergio Perez (MEX/Racing Point) - +1s170

13º Carlos Sainz (ESP/McLaren) - +1s211

14º Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - +1s312

15º Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - +1s532

16º Lando Norris (ING/McLaren) - +1s584

17º Kevin Magnussen (DIN/Haas) - +1s584

18º Nicholas Latifi (CAN/Williams) - +2s218

19º Pietro Fittipaldi (BRA/Haas) - +2s531

20º Jack Aitken (ING/Williams) - +2s641