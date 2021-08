Muro de São Januário é pichado com ameaças após nova derrota do Vasco

“Vai todo mundo morrer”, “base imunda” foram os recados deixados por vândalos. O portal Expresso 1898 foi quem revelou as fotos das pichações na sede do clube.

Os muros de São Januário foram pichados com mensagens de ameaças após a nova derrota do Vasco, no último sábado (21), pela série B do Campeonato Brasileiro.

