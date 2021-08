Santos só empata com Inter pelo Brasileiro antes de novo mata-mata

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Santos e Internacional empataram neste domingo (22) por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, um resultado que frustrou as expectativas de ambas as equipes.

Os dois times começaram a 17ª rodada com 21 pontos. Qualquer um que vencesse o duelo chegaria a 24 e subiria à sexta posição, entrando na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

Clique aqui e simule os resultados do Campeonato Brasileiro Os visitantes saíram na frente com gol do lateral direito argentino -e estreante- Gabriel Mercado, aos 7 minutos de jogo. Os donos da casa empataram com Gabriel Pirani, aos 23, e viraram com o seu lateral direito, Madson, aos 34. Mas no segundo tempo, aos 42, Yuri Alberto deu nova igualdade para o placar.

Com o resultado, ambos caem uma posição na tabela, o Internacional para a 11ª e o Santos para a 12ª. Quem agradece é o Corinthians, que termina a rodada em 6º lugar, posição que dá vaga à fase preliminar da Libertadores.

Foi o sétimo empate do time de Fernando Diniz neste Brasileiro. Só Ceará (9) e Cuiabá (8) têm mais igualdades no torneio -o Bragantino também tem 7.

O torcedor que quiser ver o copo meio cheio pode comemorar que ambos os times chegaram ao quarto jogo sem perder no Nacional.

Nas últimas três rodadas, o Internacional empatou sem gols com o Cuiabá e goleou Flamengo (por 4 a 0) e Fluminense (4 a 2).

Já o Santos venceu a Chapecoense por 1 a 0 e empatou com Corinthians e Fortaleza, respectivamente, por 0 a 0 e 1 a 1.

Se não venceram, os santistas também mantêm o bom retrospecto jogando na Vila Belmiro.

São agora 4 empates, 4 vitórias e apenas uma derrota. Uma série que, até aqui, vem compensando os resultados ruins quando a equipe viaja. Fora de casa, venceu apenas uma vez, empatou três e perdeu outras quatro.

Na próxima rodada do Brasileiro, o Internacional tem mais um duelo longe dos seus domínios. Dessa vez, vai até Goiânia enfrentar o Atlético-GO, às 18h15 (de Brasília) do próximo domingo (29).

Já o Santos, pelo Brasileiro, tem jogo duro contra o Flamengo, mais uma vez na Vila Belmiro, às 19h do sábado (28).

Mas antes disso, na quarta-feira (25), o time de Diniz tem a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Às 19h, em Curitiba, enfrenta o Athletico.

SANTOS

João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez (Balieiro) e Gabriel Pirani; Lucas Braga e Marcos Leonardo (Bruno Marques). T.: Fernando Diniz

INTERNACIONAL

Daniel; Mercado (Guerrero), Bruno Méndez, Cuesta e Moisés (Paulo Vitor); Dourado, Lindoso (Boschilia), Edenilson, Patrick (Palacios) e Taison; Yuri Alberto (Johnny). T.: Miguel Ángel Ramírez

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Rodrigo Lindoso, Mercado (INT) - Wagner Leonardo (SAN)

GOLS: Mercado (0-1), Pirani (1-1), Madson (2-1), Yuri Alberto (2-2)