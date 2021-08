Corinthians vence Athletico no Brasileiro e entra na briga por Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na grama sintética da Arena da Baixada, o Corinthians conseguiu superar o Athletico-PR por 1 a 0, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado deste domingo (22), o time do técnico Sylvinho subiu para 24 pontos, ultrapassou os paranaenses na tabela e entrou na zona de classificação para a Copa Libertadores.

Veja a tabela do Campeonato Brasileiro A equipe sobe provisoriamente cinco posições, chegando ao sexto lugar. Permanecerá nele caso Santos e Internacional, que se enfrentam ainda neste domingo, empatem. Se um vencer, supera os corintianos na classificação e rouba a vaga virtual na Libertadores.

O gol da vitória saiu da cabeça de Roni, que aos 10 minutos da segunda etapa, recebeu bom cruzamento de Fábio Santos e finalizou livre de marcação, dentro da área adversária.

O Corinthians ainda teve a má notícia de ver seu lateral direito, Fagner, sentir dores na panturrilha e pedir substituição, ainda na primeira etapa. Em seu lugar, entrou Du Queiroz.

Com o fim do primeiro turno do Brasileiro se aproximando, a equipe de Sylvinho conquista duas vitórias seguidas pela primeira vez no torneio e se destaca por uma boa defesa.

São 15 gols sofridos até aqui no torneio, mais apenas que o líder Atlético-MG (11) e o Sport (13). Ambos, no entanto, ainda não entraram em campo nessa rodada. Nas últimas três partidas, a zaga foi vazada apenas pelo Flamengo.

Renato Augusto, que reestreou pelo Corinthians com um golaço no último jogo, entrou aos 28 da segundo tempo -justamente no lugar do autor do gol, Roni.

Luan voltou a jogar após quatro jogos seguidos no banco de reserva. Substituiu o centroavante Jô, aos 31 minutos da etapa final.

Já o Athletico perdeu pela quarta vez seguida. Antes, caiu diante de Atlético-MG, São Paulo e Cuiabá.

Os paranaenses começaram a rodada na sexta posição, com 23 pontos, e com a derrota saem da zona de classificação para a Libertadores.

A próxima partida do Athletico é em casa, contra o Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece às 19h da próxima quarta-feira (25), pelo horário de Brasília.

Depois, pelo Brasileiro, a equipe viaja, mas ainda atuará em grama sintética. Enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, no próximo sábado (28) às 21h.

É o mesmo horário do próximo duelo do Corinthians, que já eliminado da Copa do Brasil, segue longe de casa no Nacional. Enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre.

ATHLETICO-PR

Santos, Khellven, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno, Abner; Christian (Léo Cittadini), Erick, David Terans (Jader), Nikão, Carlos Eduardo (Jaderson); Bissoli (Renato Kayzer). T.:Antônio Oliveira.

CORINTHIANS

Cássio, Fagner (Du Queiroz), João Victor, Gil, Fábio Santos; Gabriel, Roni (Renato Augusto), Giuliano (Xavier); Gustavo Silva (Mateus Vital), Adson e Jô (Luan). T.: Sylvinho.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartão amarelo: Carlos Eduardo (Athletico)

Cartão vermelho: Thiago Heleno (Athletico)

Gols: Roni, do Corinthians, aos 9 minutos do segundo tempo (0-1);