Morre Rubens Minelli, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro

O treinador ainda comandou clubes como o Grêmio, Portuguesa, Sport, Paraná, Santos e Ponte Preta, além do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Mas foi no Inter que ele se consagrou.

Nascido na capital paulista, Minelli completaria 95 anos no dia 19 de dezembro. Ele foi o primeiro treinador a conquistar o Campeonato Brasileiro três vezes consecutiva. Em 1975 e 1976 pelo Inter e, no ano seguinte, pelo São Paulo. Antes, quando a competição não tinha o atual nome, foi campeão pelo Palmeiras, em 1969.

