Flamengo se concentra para enfrentar Bragantino com desfalques

O Flamengo enfrenta na noite desta quinta-feira (23) o Bragantino no Maracanã em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro David Luiz e o volante Allan não foram relacionados para a partida. A decisão é para aprimoramento do condicionamento físico.

Os desfalques são David Luiz e Allan que retornaram ao trabalho com o grupo nos últimos dias, mas a decisão foi de aguardar o melhor ritmo de jogo para colocá-los na relação de uma partida. Ambos treinam normalmente nesta manhã no Ninho do Urubu, assim como Gabigol, que cumpre suspensão e não pode ir a campo.

O treinos de sexta e sábado definem a relação ou não de Allan e David Luiz para a próxima rodada, contra o América-MG, no sábado.

A provável escalação rubro-negra contra o Bragantino: Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar (Thiago Maia), Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro.