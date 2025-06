Monterrey destrói Urawa em 10 minutos, manda River para casa e avança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Monterrey foi letal em um curto espaço de tempo, destruiu o Urawa Reds, nesta quarta-feira (25), por 4 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos, e se classificou às oitavas do Mundial de Clubes.

Os gols do Monterrey foram marcados por Deossa, Berterame (2) e Corona. Os três primeiros saíram entre os 30 e 40 minutos do primeiro tempo. O quarto saiu já nos acréscimos. O Urawa Reds até tentou, fez um gol, mas teve ele anulado por impedimento.

O Monterrey terminou a primeira fase na segunda colocação do grupo E. A equipe mexicana precisava vencer o Urawa e torcer por um vencedor em Inter de Milão x River, o que aconteceu —os italianos venceram por 2 a 0 e avançaram na liderança.

Monterrey e Inter de Milão já conhecem seus adversários nas oitavas: enquanto os mexicanos serão adversários do Borussia Dortmund, às 22h (de Brasília) da próxima terça-feira, os italianos enfrentarão o Fluminense no dia anterior, às 16h.

COMO FICOU O GRUPO E

Inter de Milão - 7 pontos

Monterrey - 5 pontos

River Plate - 4 pontos

Urawa Reds - 0 ponto

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo começou perigoso para o Monterrey, que reagiu e amassou. O Urawa, apesar de eliminado, começou criando chances contra um Monterrey que precisava do resultado. Com o tempo, a equipe mexicana começou a se soltar e virou dona do jogo. Os Rayados deslancharam na marca dos 30 minutos com golaços, abriram 3 a 0 e foram confortáveis para os vestiários.

O segundo tempo foi mais aberto, sem muitas chances, mas teve gol. Com o placar praticamente definido, os dois times alternaram a posse da bola e momentos no campo de ataque do rival. As oportunidades claras, no entanto, foram raras. Na que parecia ser a melhor delas, De La Rosa perdeu uma chance inacreditável de fazer o quarto. Nos minutos finais, Thiago Santana até marcou para o Urawa, mas teve o gol anulado. Do outro lado, Berterame não perdoou e fechou a conta.