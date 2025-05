Mirassol vence São Paulo por 2 a 0 no Morumbis pelo Brasileirão

O Mirassol venceu o São Paulo por 2 a 0, na noite deste sábado (24), no estádio Morumbis, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gabriel, após falha do goleiro Rafael, e Reinaldo, de pênalti, já no fim da partida. A equipe do interior paulista se destacou pela consistência e troca de passes, enquanto o São Paulo apresentou um de seus desempenhos mais apagados do ano, irritando a torcida presente.

O primeiro tempo foi marcado por pouca criatividade e poucas chances claras de gol. O Mirassol teve mais posse de bola, mas pecou nas finalizações, enquanto o Tricolor errou muitos passes e saiu vaiado ao intervalo. A melhor chance são-paulina veio com Luciano, que parou em boa defesa de Walter. Já na etapa final, Gabriel aproveitou rebote de Rafael para abrir o placar e, aos 43 minutos, Reinaldo ampliou de pênalti, decretando a vitória visitante.

Com o resultado, o São Paulo permanece com desempenho irregular no Brasileirão e volta a campo na terça-feira (27), quando enfrenta o Talleres pela Libertadores. Já o Mirassol volta a jogar no dia 1º de junho, contra o Sport. A partida deste sábado contou com público de mais de 30 mil torcedores e arrecadação superior a R$ 1,8 milhão.