Milhares de franceses recepcionam vice-campeões mundiais em praça de Paris

Após desembarcar no aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle, o ônibus da delegação seguiu diretamente para o local que havia sido definido para o encontro, onde chegaram por volta das 19h30 (de Brasília) e entraram no hotel Crillon, de onde receberam os cumprimentos dos torcedores na varanda que fica de frente para a praça.

