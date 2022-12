Copa de dominó entrega premiação em Manaus

Manaus/AM - A Federação Amazonense de Dominó (FAD) encerrou no último sábado a 1ª Copa Millennium de Dominó, que aconteceu entre os dias 10 e 18 deste mês, nas dependências do Millennium Shopping e que premiou os vencedores com R$ 5 mil.

Os campeões, que conquistaram a primeira colocação, foram Alex César da Silva e Raimundo G. do Nascimento, que fizeram jus ao prêmio de R$ 2.000.

Em 2º lugar, com premiação R$ 1.500, ficou a dupla David Stone e Tiago Vidal, seguida do 3º lugar, com premiação de R$ 1.000, a dupla Alexsander Passos 2 Ângelo Santiago. A dupla que ficou em quarto lugar, Hildebrando Costa Neto José Rogério Gualberto, levou R$ 500.