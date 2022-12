Post de Messi deixa o de CR7 para trás e se aproxima de recorde mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Messi fez sua melhor Copa no Qatar. Foi campeão mundial, o terceiro título da Argentina. Foi eleito, de novo, o principal jogador da competição. Bateu o recorde de jogador que mais atuou no torneio. Foi o primeiro a marcar em todas as partidas da fase final desde que o torneio começou a ser disputado por 32 seleções. Mas nas redes sociais, quem manda é Cristiano Ronaldo... ou não.

Uma postagem de domingo (18) de Messi, em seu perfil no Instagram, é a campeã de curtidas entre publicações de esportistas, superando justamente uma de Cristiano Ronaldo --e a segunda no ranking geral. Na imagem, Messi aparece sorrindo, erguendo a taça. Até a publicação deste texto, a imagem já estava com 49 milhões de curtidas (enquanto este texto estava sendo escrito, ela já ganhou mais 300 mil curtidas), ultrapassando a de CR7 jogando xadrez (com Messi), que está com 42 milhões --Messi postou a mesma imagem, com resultado mais discreto, 32,3 milhões.

O português Cristiano Ronaldo, que disputou sua quinta e última Copa, é o ser humano com mais seguidores no planeta, 519 milhões. Messi é o segundo nesta lista, com 400 milhões. Neymar, o primeiro brasileiro no ranking, é apenas o 20º do mundo, com 196 milhões. Na frente do atacante da seleção aparecem celebridades de outras atividades, como Kylie Jenner, Selena Gomez, Dwayne Johnson e Beyoncé.

Normalmente, as postagens de Messi têm menos engajamento comparado até as de Neymar, apesar de ter mais seguidores. A diferença foi que, ao contrário das outras postagens, com mensagens curtas e robóticas (provavelmente obra de algum assessor), desta vez, Messi escreveu, e abriu o coração.

"Tantas vezes sonhei, tanto desejei que ainda não consigo acreditar... Muito obrigado à minha família, a todos que me apoiam e também a todos que acreditaram em nós. Demonstramos mais uma vez que aos argentinos que quando lutamos juntos e unidos somos capazes de conseguir o que nos propomos", escreveu o camisa 10.

"O mérito é deste grupo, que está acima das individualidades, é a força de todos lutando por um mesmo sonho que também era o de todos os argentinos... Conseguimos! VAMOS ARGENTINA CARAJO! Vamos nos ver muito em breve...", completou Messi.

A imagem campeã de curtidas ainda é a de um ovo, criada pela conta world_record_egg, que soma 56,1 milhões de curtidas. A imagem, a única da conta, postada em 2019, parecia só uma brincadeira de um publicitário, mas integrava uma campanha de alerta sobre saúde mental.