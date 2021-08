'Meu foco não é a medalha, é fazer boas apresentações', diz Rebeca Andrade após o ouro

Nesta segunda (2), ela tentará sua terceira medalha nos Jogos na final do solo, às 5h57 (de Brasília) –na quinta (29) ela conquistou a prata no individual geral.

A média dos seus dois saltos foi 15.083, abaixo do que apresentou na classificação, mas o suficiente para garantir a conquista histórica. A americana Mykayla Skinner ficou com a prata (14.916), e a sul-coreana Yeo Seojeong, com o bronze (14.733).

Mesmo com o lugar mais alto no pódio garantido, a brasileira disse que não fez os seus melhores saltos na final da competição.

