Messi homenageia Maradona com golaço, gestos e camiseta do Newell's

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi, 33, homenageou neste domingo (29) o ídolo argentino Diego Armando Maradona, que morreu aos 60 anos na última quarta-feira (25).

Primeiro, ao marcar um golaço pelo Barcelona com controle de bola no pé esquerdo e belo chute, características comuns para ambos os craques.

Na comemoração do seu gol nos 4 a 0 sobre o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, Messi tirou a camiseta azul-grená da equipe catalã e exibiu uma rubro-negra que usava por baixo, do time argentino Newell's Old Boys no modelo que Maradona usou.

Maradona defendeu o clube de Rosário -pelo qual Messi torce e onde iniciou nas categorias de base- por apenas cinco jogos, em 1993/1994, e marcou gol semelhante ao que Messi fez neste domingo (curiosamente, o de Maradona foi com o pé direito).

O craque do Barcelona, seis vezes eleito o melhor do mundo, também mandou um beijo aos céus e ergueu as mãos, lembrando Diego mais uma vez.

Na quarta, Messi escreveu nas redes sociais que sempre vai se lembrar do momentos vividos ao lado do ídolo, que o treinou na seleção do país. "Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Ele nos deixa, mas não vai, porque Diego é eterno. Guardo todos os belos momentos vividos com ele e queria aproveitar a oportunidade para enviar minhas condolências a todos os seus familiares e amigos."