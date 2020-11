Jesus critica critério da Fifa em lista de melhores técnicos e cita títulos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora da lista dos técnicos que concorrem ao prêmio da Fifa, Jorge Jesus fez críticas às escolhas da Fifa. Em entrevista coletiva neste domingo (29), o técnico do Benfica disse que os títulos conquistados deviam ser usados como critério e mencionou as conquistas do Flamengo em 2019 e 2020.

"Penso que o critério de escolha dos melhores treinadores do mundo seja a conquista de títulos importantes, títulos nacionais --no meu caso, estive no Brasil-- e internacionais, como foi a Libertadores e a Recopa da América Latina --o equivalente ao vencedor da Liga Europa e da Champions. E fomos vice-campeões do mundo. Se o Flamengo tivesse sido campeão do mundo, o treinador destacado no mundo teria de ser eu. Penso eu, senão seria o cúmulo", disse Jesus.

"Como não fui, só pode ser um: [o técnico do Liverpool, Jürgen] Klopp. Quanto ao resto, não me interessa nada. Se não for primeiro, para mim não tem interesse. Foi o que as pessoas decidiram, independentemente de eu saber quem é o melhor", completou o treinador.

A lista divulgada pela Fifa tem cinco concorrentes ao prêmio de melhor técnico do mundo: o alemão Hans-Dieter Flick (Bayern de Munique), o argentino Marcelo Bielsa (Leeds United), o francês Zinedine Zidane (Real Madrid) e o espanhol Julen Lopetegui (Sevilla), além do alemão citado por Jesus. O resultado será divulgado no próximo dia 17.