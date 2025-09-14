Messi erra cavadinha em derrota do Inter Miami na MLS





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os gênios também erram: Messi teve a chance de abrir o placar cobrando pênalti para o Inter Miami, mas tentou uma cavadinha e desperdiçou a cobrança. O argentino ainda viu o Charlotte FC vencer por 3 a 0.

O QUE ACONTECEU

O placar ainda estava zerado aos 31 minutos de jogo, quando Messi teve o pênalti e a chance de marcar para o Inter Miami sair na frente.

Na cobrança, o camisa 10 tentou uma cavadinha forte no meio do gol, mas o goleiro Kristijan Kahlina esperou e conseguiu defender com uma das mãos, segurou e saiu jogando.

Quem brilhou no jogo foi o israelense Idan Toklomati, que anotou um hat-trick, com um dos gols de pênalti, e comandou a vitória do Charlotte FC por 3 a 0 sobre o time de Messi, De Paul e companhia.

Com o resultado, o Charlotte assumiu a terceira posição da Conferência Leste da MLS, com 53 pontos. O Inter Miami de Messi está em sétimo, com 46.