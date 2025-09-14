Hugo Calderano fica com o vice em etapa de Macau do circuito internacional





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - Melhor mesa-tenista do Brasil, Hugo Calderano foi vice-campeão da etapa WTT Champions de Macau do circuito internacional de tênis de mesa neste domingo (14).

Na final contra o chinês Wang Chuquin, ex-líder do ranking e atual 2º do mundo, o brasileiro, que é o 4º, perdeu por 4 sets a 0, com parciais de 11/9, 11/7, 11/9 e 11/4.

São oito encontros entre os dois, com cinco vitórias do chinês. Calderano venceu nas semifinais da Copa do Mundo, em 2025, quando conquistou a competição, e na primeira rodada do Aberto da Áustria, em 2016.

Com a campanha em Macau, Hugo Calderano reassume o posto de terceiro do ranking mundial.

O próximo compromisso do brasileiro será o China Smash, em Pequim, de 25 de setembro a 5 de outubro.