Messi brilha no Inter Miami e tem melhor início por um clube na carreira

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O início da passagem de Messi pelo Inter Miami tem sido o seu melhor por um clube ao longo da carreira.

Messi tem cinco gols marcados e uma assistência realizada nos três primeiros jogos que fez com o Inter Miami.

No Barcelona e no PSG, o argentino sequer marcou gol ou deu assistência durante suas três primeiras partidas com cada clube.

Messi foi titular em dois jogos e saiu do banco de reservas somente em sua estreia no Inter Miami.

O cenário é o mesmo em relação ao vivido por ele nos seus primeiros jogos pelo PSG, em 2021. Já pelo Barcelona, em 2004, ele saiu do banco duas vezes e foi titular em um jogo.

MESSI MUDA FASE DO INTER MIAMI

Antes do primeiro jogo de Messi, o Inter Miami vivia uma temporada complicada. Até o debute do argentino, a equipe vinha de uma sequência de seis jogos sem vencer em um período de pouco mais de um mês.

No dia 21 de julho, Messi estreou com um gol decisivo nos acréscimos e deu a vitória, por 2 a 1, ao Inter Miami sobre o Cruz Azul, na estreia da Copa das Ligas —torneio realizado entre times da MLS e do México.

Depois, o argentino foi titular na goleada sobre o Atlanta United, por 4 a 0, e, nesta quarta-feira (2), marcou dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Orlando City.

Messi, no entanto, ainda não fez sua estreia na MLS. O próximo jogo do Inter Miami na competição está marcado para o dia 20 de agosto, contra o Charlotte FC, fora de casa. A equipe do argentino é a última colocada da Conferência Leste, com apenas 18 pontos somados em 22 jogos.