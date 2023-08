Crocodilo mata jogador de futebol que nadava em rio na Costa Rica

Os moradores da região afirmam que as pessoas geralmente não se banham no rio Cañas devido à presença abundante de crocodilos.

O animal arrastou o corpo do jogador pela água, e a polícia teve que matá-lo a tiros para recuperar o corpo. Ele estava a caminho da casa de uma prima e decidiu entrar no rio no meio do caminho, comentou seu treinador, Luis Montes, ao jornal local La Teja.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.