Mercado da bola: Fla perto de De La Cruz, e Corinthians aprova troca por Soteldo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com Flamengo perto de acertar com o meia De La Cruz e Corinthians em novas negociações com o Santos, confira as principais novidades do Mercado da Bola nesta sexta-feira (15).

Destaques do dia:

O Flamengo encaminhou a contratação de De La Cruz. O meia uruguaio do River Plate está apalavrado com o Rubro-Negro, mas ainda há pendências nas negociações.

Corinthians toma decisão e pode trocar Ivan por Soteldo. O Corinthians recuou na contratação de Lucas Braga, mas avançou no interesse em Soteldo. Em troca pelo venezuelano, o Santos pode levar o goleiro Ivan, pouco aproveitado no rival e desejado no mercado.

Mendoza de saída? O Millonarios-COL procurou o Santos, mas o alto salário do colombiano pode dificultar o andamento da negociação.

São Paulo recebe concorrência do Inter por Pedro Raul. As duas equipes estão atrás do atacante do Toluca, do México, que também atuou pelo Vasco recentemente.

Palmeiras não renova com volante. Há 15 dias do final do contrato, o meio-campista Jailson encerrou sua passagem pelo Verdão após duas temporadas.