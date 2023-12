Rebeca e D'Almeida são eleitos atletas do ano e conquistam Troféu Rei Pelé

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Rebeca Andrade, 24, campeã mundial do salto na ginástica artística, e Marcus D'Almeida, 25, atualmente, o número 1 do mundo no tiro com arco, foram eleitos nesta sexta-feira (15) os melhores atletas olímpicos do Brasil em 2023 pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro).

Em cerimônia realizada na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, os dois receberam o Troféu Rei Pelé, como a honraria passou a ser chamada a partir desta edição, em uma homenagem do comitê ao "maior atleta de todos os tempos", ainda que ele nunca tenha disputado uma Olimpíada em sua vida.

"Com certeza, para mim e para a minha família essa é a homenagem mais importante porque ele é a maior expressão que o esporte produziu", afirmou Edinho, filho do Rei, presente na festa.

Rebeca ganhou o prêmio pela terceira vez consecutiva. Em 2021, ela se destacou pelas duas medalhas na Olimpíada de Tóquio (ouro no salto e prata no individual geral). No ano passado, conquistou um ouro (no individual geral) e um bronze (solo) no Mundial de ginástica artística.

Nesta temporada, ela voltou a subir no lugar mais alto do pódio na prova do salto no Mundial realizado em Antuérpia, na Bélgica.

"A melhor coisa que eu posso fazer hoje é agradecer a todos que acreditam na gente. Para chegar aqui, a gente precisa de muito suporte e de muita ajuda. Eu estou feliz demais", disse a ginasta. "É o meu terceiro troféu. É algo que foi muito difícil de ser conquistado, estou muito feliz", acrescentou.

Marcus, medalhista de bronze no Mundial disputado em Berlim, na Alemanha, e vencedor da Final da Copa do Mundo, no México, ganhou o prêmio pela primeira vez.

"Eu nem acredito que isso está acontecendo. Eu venho de uma modalidade que quase ninguém conhece e, hoje, estar aqui, fazendo toda a minha modalidade sonhar, mostrando que tudo isso é possível, é incrível", disse o arqueiro. "Esse título é de todo mundo que sonha em viver do esporte no país. O Brasil é o país do futebol, mas também pode ser de todos os esportes. Nós precisamos diversificar nossos investimentos."

Rebeca e Marcus foram premiados por um júri formado por jornalistas, dirigentes, a Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte.

No masculino, ele concorria com Filipe Toledo (surfe) e com Hugo Calderano (tênis de mesa), enquanto no feminino ela tinha como adversárias Bia Haddad Maia (tênis) e Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia).

A cerimônia no Rio também celebrou a temporada vitoriosa do esporte brasileiro como um todo. O Brasil conquistou a segunda colocação geral e quebrou o recorde de medalhas totais (205) e o de medalhas de ouro conquistadas em uma mesma edição (66) de Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile.

Veja os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico 2023 em cada modalidade:

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Atletismo - Caio Bonfim

Badminton - Davi Silva e Sânia Lima

Basquete 3x3 - Leonardo Branquinho

Basquete 5x5 - Yago Mateus

Beisebol - Felipe Natel

Boliche - Roberta Camargo Rodrigues

Boxe - Beatriz Ferreira

Breaking - Mayara Colins (Mini Japa)

Canoagem Slalom - Ana Sátila Vargas

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira

Ciclismo BMX Racing - Paola Reis

Ciclismo Estrada - Ana Vitoria Magalhães

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Alice de Melo e Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve - Noah Bethonico

Desportos no Gelo - Nicole Silveira

Escalada Esportiva - Anja Köhler

Esgrima - Nathalie Moellhausen

Esqui Aquático - Felipe Simioni Neves

Futebol - Kerolin Ferraz

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica Trampolim - Camilla Lopes

Ginástica Rítmica - Barbara Domingos

Golfe - Valentina Bosselmann

Handebol - Bruna de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE - Marcio Carvalho Jorge

Hipismo Saltos - Stephan Barcha

Hóquei sobre Grama - Adam Imer

Judô - Beatriz Souza

Karatê - Bárbara Hellen Rodrigues

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Natação - Guilherme Costa

Nado Artístico - Gabriela Regly e Laura Miccuci

Patinação Artística - Bianca Corteze Ameixeiro

Patinação Velocidade - Guilherme Abel Rocha

Pentatlo Moderno - Isabela de Abreu

Polo Aquático - Gustavo Guimarães (Grummy)

Remo - Lucas Verthein

Rugby 7 - Rafaela Conti

Saltos Ornamentais - Ingrid de Oliveira

Skate - Rayssa Leal

Surfe - Filipe Toledo

Taekwondo - Maria Clara Pacheco

Tênis - Beatriz Haddad

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinicius D'Almeida

Tiro Esportivo - Felipe Wu

Triatlo - Miguel Hidalgo

Vela - Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia - Ana Patricia e Duda Lisboa

Voleibol - Gabriela Guimarães

Wrestling - Laís Nunes