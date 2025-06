Memphis manda recado para torcida em meio à má fase do Corinthians

Depay, que se recuperou recentemente de uma lesão no tornozelo, não marca há um mês. Na temporada, ele soma seis gols e 10 assistências em 28 jogos. O próximo compromisso do Corinthians será contra o Grêmio, no dia 12 de junho, em Porto Alegre.

A declaração ocorre após a eliminação na Copa Sul-Americana, com derrota para o Huracán, e um empate sem gols com o Vitória pelo Brasileirão.

Memphis Depay, atacante do Corinthians, reconheceu nas redes sociais que o time precisa melhorar. Em publicação no Instagram, o camisa 10 afirmou que “as coisas não têm corrido como queríamos” e destacou que o elenco segue trabalhando para conquistar mais um título em 2025.

