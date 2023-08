Meia saudita critica reforços internacionais em poucos clubes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hamad Al Abdan reclamou nesta quinta-feira (17) após a derrota de seu time, o Al Khaleej, para o Al Ahli, um dos clubes sauditas que mais se reforçou no mercado.

O jogador saudita opinou que não é justo que apenas quatro equipes -Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr- façam grandes contratações no mercado europeu. Al-Abdan disse que os outros times têm jogadores "razoavelmente bons".

Para Al Abdan, que entrou no segundo tempo da partida, a concentração de grandes reforços nas equipes citadas prejudica a competitividade da liga saudita. O meia argumentou que, há poucos meses, alguns jogadores "estavam jogando a Liga dos Campeões" e que isso faz diferença.

Saudita

O Al Khaleej foi derrotado em casa por 3 a 1 pelo Al Ahli, de Firmino (que foi desfalque), Mahrez, Kessié, Edouard Mendy, Saint-Maximin e Ibañez. O zagueiro brasileiro, inclusive, fez um dos gols da partida.

"Tivemos grandes oportunidades, mas depois olhamos para os jogadores do Al Khaleej e do Al-Ahli e há uma grande diferença. Gostaria de perguntar se o público está satisfeito com isto. Há quatro grandes equipes que têm grandes protagonistas, enquanto os outros só têm jogadores razoavelmente bons. Não me parece justo. Dizemos que é onze contra onze, mas quando olhamos para os jogadores, alguns estavam jogando a Liga dos Campeões há dois meses e agora vieram para aqui. Nós não temos isto. Há uma diferença", disse Al Abdan, meia do Al Khaleej, após derrota para o Al Ahli, no Campeonato Saudita.

INVESTIMENTO ESTATAL NOS QUATRO GRANDES CLUBES

Os quatro principais times da Arábia Saudita foram comprados pelo o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e aumentaram - ainda mais - seu poder de investimento. A aquisição faz parte de um plano do governo saudita para fortalecer a liga local - que já era a mais forte da região, com grandes jogadores e tentar sediar uma Copa do Mundo.

Críticos apontam que a estratégia do governo saudita seria uma espécie de "sportswashing". O termo em inglês (lavagem esportiva, em uma tradução literal) é usado para designar planos de altos investimentos esportivos com o objetivo de aumentar o prestígio e limpar o histórico no cenário internacional, desviando o foco de um regime monarquista autoritário.