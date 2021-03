Meia argentino do PSG revela pedido para que ele não fale mais sobre Messi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia argentino do PSG, Leandro Paredes, revelou um pedido do time para que ele não fale mais nada sobre o interesse da equipe francesa em uma possível contratação de Lionel Messi, que pode sair do Barcelona em julho. Em janeiro, Paredes chegou a declarar que a ida de Messi ao PSG "só dependia dele".

"Pediram que eu não falasse mais sobre o assunto. As pessoas não gostaram da minha posição em relação ao que eu estava declarando. Algumas pessoas viram isso como uma falta de respeito. Não foi o caso da minha parte", disse Paredes em entrevista ao periódico francês, Journal Du Dimanche.

Essa semana, o jornalista da TNT Sports, Marcelo Bechler, afirmou que o PSG já tem proposta pronta para oferecer Messi e tentar contratar o craque. Um bom salário e um projeto esportivo sólido devem ser apresentados ao jogador.

"Messi tem que decidir com calma no final da temporada o que ele quer fazer com seu futuro", concluiu Paredes.

O contrato de Lionel Messi com o Barcelona se encerra em 1º de julho de 2021. Dessa forma, se decidir não renovar contrato com o clube catalão, o jogador fica livre para assinar com o time que desejar. Além do PSG, o Manchester City também está interessado na contratação do argentino.