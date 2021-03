Botafogo anuncia contratação de meia Felipe Ferreira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em processo de reformulação do elenco visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo anunciou mais um reforço. Trata-se do meia Felipe Ferreira, de 26 anos, que na última temporada estava no Cuiabá.

Em 2019 o jogador atuou no Vasco da Gama e fez algumas boas partidas, mas na época, o clube de São Januário não chegou a um acordo com a Ferroviária (SP), que detinha seus direitos econômicos, e o atleta precisou retornar para a equipe paulista.

No sábado (13), pela terceira rodada da Taça Guanabara, o Botafogo ficou no empate em 0 a 0 com o Bangu, e o técnico Marcelo Chamusca ressaltou que o time ainda sente o aspecto físico.

"Ainda tem o aspecto físico. Jogamos quarta à noite no Maranhão, voltamos na quinta e no sábado à noite já estamos jogando. Os jogadores não são máquinas, eles sentiram. Tanto que os jogadores que entraram com tanque cheio no segundo tempo melhoraram o jogo", declarou o treinador.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado, quando tem pela frente o clássico com o Vasco no estádio Nilton Santos.