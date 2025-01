Medina e John John desfalcam WSL em 2025 e brincam sobre surfar juntos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mundial de surfe da World Surf League (WSL) terá um desfalque de peso na temporada de 2025: o havaiano John John Florence, tricampeão do mundo.

John John anunciou em suas redes que vai se "concentrar no surfe de uma maneira diferente". O surfista deu a entender que irá realizar um projeto de filmagens pessoal em locais a serem explorados.

Pouco tempo depois, a WSL confirmou em nota seu afastamento. A organização afirma que John John receberá um "wildcard" para disputar a temporada de 2026.

O anúncio do afastamento fez com que Medina comentasse na postagem. O brasileiro —que sofreu uma lesão e, a princípio, está fora das três primeiras etapas— brincou dizendo que irá acompanhá-lo nas viagens: "Vou me juntar a você em uma viagem de surfe", disse no comentário em inglês.

Com a desistência de John John, o mexicano Alan Cleland herda a vaga. O havaiano dá um tempo no circuito como o atual campeão, já que venceu em 2024.

VEJA O COMUNICADO EM SEU INSTAGRAM

"Decidi me concentrar no surfe de uma maneira diferente este ano. Quero criar tempo para explorar, encontrar novas ondas e traçar linhas diferentes. Pretendo competir com força total por outro título mundial em 2026, mas, no momento, essa ideia de aventura e de levar meu surfe o mais longe possível de forma criativa é realmente empolgante! O oceano é tão grande e há tantos tipos diferentes de ondas para explorar. Estou muito feliz por estar filmando em alguns novos projetos e planejando compartilhar os lugares incríveis que visitamos ao longo do caminho"

GILMORE SEGUE FORA NO FEMININO

Na categoria feminina, a australiana Stephanie Gilmore segue fora do circuito. A octacampeã mundial de 36 anos já havia desfalcado o tour ano passado, e diz que agora focará na recuperação de lesões.

Com a ausência mantida, a brasileira Luana Silva foi confirmada no Championship Tour. Na semana passada ela sagrou-se campeã mundial pró júnior.