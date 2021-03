Mbappé perde pênalti, mas França vence o Cazaquistão pelas Eliminatórias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França derrotou o Cazaquistão hoje por 2 a 0 em jogo válido pela 2ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo do Qatar de 2022 e conquistou sua primeira vitória na competição.

O placar ainda poderia ter sido maior se Mbappé tivesse convertido um pênalti. A vitória dos atuais campeões do mundo foi selada ainda no primeiro tempo, com gol de Dembélé aos 19 minutos e outro gol, contra, aos 44 minutos.

O primeiro gol veio de uma jogada rápida de Martial, pelo meio. Ele chegou na entrada da área e acionou Dembélé que dominou a bola e chutou cruzado para marcar. Perto do fim do primeiro tempo, Griezmann cobrou escanteio no meio da área e o zagueiro Serhiy Malyi acabou cabeceando contra o próprio gol.

A França entrou em campo com uma equipe praticamente reserva e enfrentou um Cazaquistão jogando de igual para igual em casa. O jogo morno teve uma melhora no segundo tempo, com a entrada de Mbappé, que deixou a França mais ofensiva. Ele chegou a sofrer um pênalti, mas desperdiçou a cobrança, defendida pelo goleiro Mokin, que aliás, evitou que o placar fosse maior com uma boa atuação.

Com a vitória, os franceses assumem a liderança do Grupo D com 4 pontos. Na próxima rodada, no dia 31, a França visita a Bósnia-Herzegovina, enquanto o Cazaquistão enfrenta a Ucrânia.