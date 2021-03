Inter depende do BID e Ramírez espera contar com Palacios para próximo jogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda que dependa do Boletim Informativo Diário (BID), Miguel Ángel Ramírez espera contar com Carlos Palacios no próximo jogo do Inter. O chileno voltou da seleção e pode estrear pelo Inter contra o São José, quarta-feira (31).

Palacios participou de 25 minutos do jogo em que sua equipe bateu a Bolívia por 2 a 1 em amistoso. Agora, poderá ser integrado ao elenco principal do Inter para fazer seu primeiro jogo.

"Eu conto com Carlos a partir de amanhã. É jogador do Inter, vem jogando, está com ritmo, em um nível físico ótimo para poder participar e já está disponível para o próximo jogo. Começará a treinar e poderá entrar no time e na relação de concentrados", afirmou o treinador espanhol após a vitória de sábado (27) contra o Brasil de Pelotas.

Para alcançar seu objetivo e promover a estreia de Palacios, Ramírez depende do vínculo publicado pelo BID. No entanto, como o jogador teve situação contratual finalizada há mais tempo, a tendência é que o trâmite legal ocorra até 24h antes do jogo, autorizando a presença em campo.

Com 20 anos, Palacios assinou com Inter por uma temporada de empréstimo e mais três em definitivo. O jogador é considerado por Ramírez o chileno mais promissor da atual geração.

"O Carlos é um menino com muito potencial. Ele é o jogador chileno com maior potencial agora mesmo. É um menino que pode jogar em todas as posições de ataque, centroavante, meia, ponta, nos permite adaptar nas partidas. Essa polivalência é muito importante. No um contra um, é imparável. Mas acredito que precisaremos ordenar ele. Vem de um time em que ele faz tudo, bate o escanteio e corre para área para cabecear. Aqui é um time grande, com grandes jogadores, e precisará entender que cada um tem uma função determinada. Acho que vai conseguir. Tenho ótimas referências dele, de amigos da seleção de base do Chile. É inteligente, aplicado, tem muito, muito potencial, qualidade individual, controle, finalização", elogiou o treinador.