Athletico-PR anuncia o lateral Marcinho, ex-Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR anunciou neste domingo (28) a contratação do lateral-direito Marcinho, ex-Botafogo para a temporada 2021. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube. No Rio de Janeiro, o jogador foi indiciado recentemente por homicídio culposo por ter atropelado e matado um casal de professores.

"O Athletico era tudo que eu queria. Um clube com projeto, com ambição, que quer continuar conquistando grandes coisas, figurando no mais alto nível do cenário nacional e internacional. É também um grande clube e estou muito feliz e realizado de estar aqui. Quero corresponder às expectativas", afirmou o jogador.

Marcinho foi indiciado pelo MP (Ministério Público) por homicídio culposo. Em dezembro do ano passado, ele atropelou um casal de professores no Recreio, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os dois morreram. Marcinho não parou para prestar socorro.

Durante as investigações do caso, realizadas pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), Marcinho alegou ter fugido do local do atropelamento com medo de ser linchado. Ele abandonou o seu Mini Cooper na Rua Professor Hermes Lima, após o acidente.

No entanto, a polícia afirmou, na ocasião, que "imagens captadas demonstraram que não havia risco concreto algum à sua integridade física".

Em 2020, Marcinho acabou sofrendo uma lesão no joelho direito e teve de passar por um procedimento cirúrgico. Segundo o Athletico, o lateral vai finalizar o tratamento em suas primeiras semanas de trabalho.

Marcinho chegou ao Botafogo ainda para o elenco Sub-17, em 2013. No Sub-20, em 2016, foi Campeão Brasileiro da categoria. Em 2018, foi campeão Carioca com o Botafogo. Em 2019, foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite para os amistosos contra o Senegal e contra a Nigéria.