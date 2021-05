Max Verstappen vence GP de Mônaco e assume liderança do Mundial

Nas arquibancadas espalhadas pelas ruas de Monte Carlo, cerca de 7.500 torcedores (40% da capacidade total) puderam acompanhar a prova -foi a corrida com a maior presença de público no ano. Na abertura do campeonato, no Bahrein, cerca de 4.500 pessoas vacinadas e sem sintomas de Covid-19 puderam ir ao autódromo de Sakhir. Os GPs seguintes, o de Elimia-Romagna e o de Portugal, foram realizados com os portões fechados. Já a disputa na Espanha teve mil espectadores.

O holandês da Red Bull, segundo no treino classificatório deste sábado (22), começou a prova em primeiro lugar --Charles Leclerc, pole position, não conseguiu largar-- e venceu com vantagem de 8s968 sobre o segundo colocado, Carlos Sainz, da Ferrari. Lando Norris, da McLaren, completou o pódio, na terceira colocação.

