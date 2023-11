Max Verstappen vence corrida sprint do GP São Paulo de F1

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O piloto holandês da Red Bull Max Verstappen venceu neste sábado (4) a corrida sprint do GP São Paulo de F1, superando o britânico Landon Norris (McLaren) e o mexicano Sergio Perez (Red Bull).

Verstappen, que na sexta-feira (3) já havia sido o mais rápido no treino oficial e largará no domingo (5) na pole position, ultrapassou Norris, que havia largado na primeira posição, nos primeiros metros e liderou as 24 voltas do circuito de Interlagos desde o início.

"Foi muito importante fazer uma boa largada. A arrancada não foi muito boa, mas a segunda parte foi. Consegui ultrapassar o Norris e depois foi preciso poupar os pneus. 24 voltas é muito para os pneus", disse Verstappen após vencer a sprint.

O holandês, que tem domínio absoluto da F1 nesta temporada, se mostrou esperançoso de "poder fazer algo semelhante amanhã" no GP do Brasil.

Com a vitória na sprint de Interlagos, Verstappen amplia o recorde de vitórias nesse tipo de corrida desde que foi estabelecido em 2021, com 7 triunfos.

Já Norris, que largou da primeira posição, admitiu que o mau desempenho na largada o prejudicou.

"Tenho que analisar a largada, não sei o que aconteceu. Acho que fui conservador, tenho que melhorar para amanhã. Tentei alcançar Verstappen, mas não consegui", disse ele.

O mexicano Serio Pérez, terceiro, somou seis valiosos pontos que lhe permitem se distanciar do britânico Lewis Hamilton no pódio final da temporada. Com os pontos da sprint, Pérez é o segundo com 246, enquanto Hamilton é o terceiro com 222.

"Não foi uma corrida fácil, acabei perdendo posições para Russel e Hamilton. Depois tive dificuldades, tive que desgastar muito os pneus e paguei por isso no final da corrida. Mas a largada foi ruim", comentou o segundo piloto da Red Bull.

George Russell, vencedor do sprint do ano passado no Brasil, terminou em quarto lugar pela Mercedes, com Charles Leclerc da Ferrari em quinto e Yuki Tsunoda da AlphaTauri em sexto, conquistando os primeiros pontos de sprint de sua equipe.

O heptacampeão mundial da Mercedes, Lewis Hamilton, foi o sétimo e Carlos Sainz, da Ferrari, conquistou o ponto final na corrida independente de 24 voltas e 100 km no circuito de Interlagos.

O GP São Paulo será disputado neste domingo, a partir das 14h.