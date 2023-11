Torcedores do Boca Juniors são barrados com ingressos falsos no Maracanã

A Prefeitura do Rio de Janeiro tinha prometido disponibilizar um telão no Sambódromo para os torcedores sem ingresso, mas o local serviu apenas de estacionamento.

Ao menos 100 mil torcedores do Boca Juniors estivessem no Rio de Janeiro para a final, mas nem a metade teria ingresso para o jogo.

Mesmo sem ingressos, centenas de argentinos tentaram romper as barreiras do estádio e entraram em confronto a Polícia Militar.

Torcedores do Boca Juniors foram impedidos de entrar no Maracanã para a final da Libertadores contra o Fluminense, neste sábado (4), após comprar os bilhetes com cambistas e os ingressos serem identificados como falsos na entrada do estádio.

