Marrocos quer sediar final em estádio para quase 100 mil pessoas

Após os jogos de abertura, as demais partidas serão disputadas em Portugal, Espanha e Marrocos. O trio, que concorria com os sul-americanos, era favorito a ser eleito como locais onde a Copa seria disputada.

A Fifa surpreendeu o mundo nesta (4) ao anunciar que a Copa do Mundo de 2030 será disputada em três continentes: América do Sul, Europa e África.

O estádio, no entanto, sequer foi construído ainda. Um projeto para o início das obras foi aprovado há algum tempo, mas elas ainda não começaram por causa de outras prioridades do governo local.

Faouzi Kekjaa, presidente da Real Federação Marroquina de Futebol, afirmou que Marrocos pretende se candidatar a receber a final da Copa do Mundo de 2030 no Grand Stade de Casablanca.

SANTO ANDRÉ, SP (FOLHAPRESS) - Uma das sedes da Copa do Mundo de 2030, Marrocos quer receber a segunda final do torneio em continente africano —a África do Sul sediou a competição em 2010.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.