35 mil ingressos já foram vendidos para Amazonas e Botafogo-PB na Arena

Manaus/AM - A partida decisiva entre Amazonas e Botafogo-PB pelo quadrangular final da Serie C do Campeonato Brasileiro deverá ter casa cheia. De acordo parcial divulgada pelo clube amazonense nesta quinta-feira (5), já foram vendidos mais de 35 mil ingressos para a decisão do próximo sábado (7), na Arena da Amazônia. Com isso, a tendencia é que o estádio de Copa do Mundo recebe um público próximo a capacidade máxima, de 44.300.

Além da parcial, clube também informou que não haverá venda de ingressos no dia do jogo. Com a venda online já encerrada, as entradas estão sendo vendidos apenas na Arena Amadeu Teixeira e na bilheteria D da Arena da Amazônia. Além disso, os bilhetes de meia entrada já se esgotaram e restam apenas ingressos no valor de R$50.

Recorde à vista

Com a alta procura de ingressos, a decisão deste sábado pode bater o recorde de público da Arena da Amazônia, que é da partida entre Manaus e Caxias, duelo que valeu o acesso do Gavião do Norte à Série C de 2020. Na oportunidade, 44.121 pessoas lotaram o estádio para apoiar a equipe amazonense.

Vale o acesso

Com três vitórias em cinco jogos no quadrangular final, o Amazonas só depende de si para garantir o acesso à segunda divisão nacional. Para a Onça-pintada basta uma vitória simples ou um empate diante do Belo.

Com informações da assessoria