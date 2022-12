Marrocos pode ser seleção com pior ranking na final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Definidos os dois confrontos da semifinal na Copa do Mundo do Qatar: na terça, 3º x 12º; no dia seguinte o 4º encara o 22º; ou seja Argentina x Croácia no primeiro dia e França x Marrocos no segundo.

Como aconteceu na Copa de 2018, duas seleções fora do top 10 do último ranking Fifa divulgado antes do Mundial conseguiram furar a lista de favoritos e garantir vaga na semifinal. Na Rússia foram Inglaterra (12º) e Croácia (20º). A mesma Croácia volta agora à semi, oito posições acima; e Marrocos é a pior das quatro classificadas, com seu 22º lugar.

Se passarem pela França, os marroquinos vão à decisão com o pior ranking já registrado para um finalista, batendo a marca justamente da Croácia de 2018.

Desde a criação do ranking, no fim de 1992, esta não é a colocação mais distante do topo de um semifinalista. O recorde ainda pertence à Coreia do Sul, 40º na Copa em que foi anfitriã, ao lado do Japão, em 2002. Aliás, os coreanos perderam na disputa do 3º lugar para a Turquia, 22ª na Fifa.

Outra pior que Marrocos foi a Bulgária, 29ª do ranking quando terminou em quarto lugar na Copa de 1994, nos Estados Unidos.

Encarar uma poderosa equipe do top 10, como a França, não é uma novidade para a equipe do norte da África na competição do Qatar. Pelo contrário, no caminho percorrido até aqui, ninguém teve que enfrentar (e deixar para trás) tantos top 10.

Na primeira fase, a vitória contra a Bélgica (segunda no ranking) por 2 a 0 foi fundamental para dar aos marroquinos a liderança no Grupo F. Os outros rivais na primeira fase foram a Croácia (empate sem gols) e o Canadá (venceram por 2 a 1 o 41º da lista).

Nas oitavas de final vieram os espanhóis, em sétimo. Após o empate por 0 a 0 nos 120 minutos, Marrocos marcou 3 a 0 nos pênaltis e despachou a seleção de Luis Enrique.

Depois, Portugal, mais um top 10 (atualmente, em nono), entrou no caminho dos africanos nas quartas de final. A vitória foi nos 90 minutos, com gol de En-Nesyri. O resultado transformou Marrocos na primeira seleção do continente africano a passar para as semifinais.

Na outra ponta, a Argentina, seleção com melhor ranking na semifinal, só pegou um top 10 até aqui: a Holanda, que é oitava e foi eliminada nas oitavas, nos pênaltis, após empate em 2 a 2.

Franceses e croatas já passaram por dois top 10 na jornada até a semifinal. Os atuais campeões tiveram pela frente a Dinamarca (10ª), na primeira fase, e, na última partida, a Inglaterra (5ª). Enquanto isso, Modric e cia. jogaram contra a Bélgica (2ª) na primeira fase, e despacharam o Brasil, líder do ranking, nas oitavas de final.

Aliás, a maldição do primeiro colocado do ranking Fifa continua matando mais do que Jason. O Brasil foi a última vítima. Nunca uma equipe à frente da lista conseguiu sair com o título. Quem chegou mais perto foi o próprio Brasil, em 1998, quando liderava a lista e foi até a final, quando perdeu para a França (18ª).