Croata agradece Neymar em português por carinho com seu filho

O filho de Perisic chamou a atenção do camisa 10, que parou de abraçar Daniel Alves e se aproximou do garoto. Eles se cumprimentaram e se abraçaram. Neymar ainda fez um afago na cabeça de Leo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Ivan Perisic, da Croácia, agradeceu Neymar com uma palavra em português após o brasileiro dar atenção e abraçar Leo, filho do croata, ao término de Croácia x Brasil, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.

