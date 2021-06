Marinho castiga Grêmio de novo e evita derrota do Santos fora de casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um belo gol de Marinho, em um chute forte da intermediária, o Santos empatou com o Grêmio nesta quinta-feira (24), por 2 a 2, em Porto Alegre, e somou seu primeiro ponto como visitante no Campeonato Brasileiro, na sexta rodada.

Até o confronto com os gaúchos, o time santista havia perdido do Bahia (3 a 0) e do Fluminense (1 a 0) nos dois jogos feitos longe da Vila Belmiro. Para pontuar pela primeira vez longe da Vila Belmiro, a formação praiana contou com um atacante descartado pelo Grêmio em 2019.

Com empate diante do Grêmio, o time de Fernando Diniz soma oito pontos e está na faixa intermediária da tabela. A formação de Porto Alegre, com um ponto, continua na última colocação.

Além de Marinho, aos 32 do segundo tempo, Marcos Guilherme, aos 28 da etapa inicial, marcou pelo time paulista. Diego Souza, aos três minutos, e Matheus Henrique, aos 41, também marcaram antes do intervalo em Porto Alegre.

Descartado pelo clube tricolor, Marinho já marcou quatro vezes no ex-time em cinco jogos desde a sua transferência, em maio de 2019.

Um dos gols teve um peso ainda mais especial, pois foi no duelo pelas quartas de final da última edição da Libertadores, quando os santistas avançaram à semifinal.

O Santos voltará a campo no próximo domingo (27), quando vai enfrentar o Atlético-MG. Já o Grêmio terá pela frente o Fortaleza, também no domingo.

GRÊMIO

Gabriel Chapecó, Rafinha, Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Victor Bobsin, Thiago Martins e Matheus Henrique (Jean Pyerre); Léo Pereira (Douglas Costa), Diego Souza (Ricardinho) e Ferreirinha . T.: Thiago Nunes

SANTOS

João Paulo, Pará (Madson), Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan (Lucas Braga); Alison (Camacho), Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez); Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. T.: Fernando Diniz

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Diego Souza (GRE); Camacho, Marinho e Jean Mota (SAN)

Gols: Diego Souza (GRE), aos 3', Marcos Guilherme (SAN), aos 28', e Matheus Henrique (GRE), aos 41'/1°T; Marinho (SAN), aos 32'/2ºT