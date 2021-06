Athletico perde para o Bahia e deixa escapar liderança do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo em que terminou com só nove de seus atletas em campo, o Athletico-PR perdeu para o Bahia por 2 a 1 nesta quinta-feira (24), no Pituaçu, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O time paranaense entrou em campo na luta pela liderança, porém, com o resultado contrário, perdeu a oportunidade de seguir na ponta.

Os atleticanos ficaram com um a menos logo aos 12 minutos de jogo, por falta de Richard em Rodriguinho. Com superioridade numérica, os baianos abriram o placar logo em seguida, com Patrick de Lucca. Ainda na etapa inicial, no entanto, David Terans conseguiu deixar tudo igual.

Na segunda etapa, Rossi voltou a colocar o Bahia à frente. Ele ainda protagonizou o lance que gerou nova expulsão do Athletico, desta vez de Marcinho, que, após se desentender com o jogador do Bahia, pisou sobre o tornozelo do adversário —checada pela VAR, a agressão gerou expulsão.

O placar deixou o Athletico na segunda colocação do Brasileiro, ainda com 12 pontos somados. O Red Bull Bragantino, que venceu o Palmeiras na quarta (23), assumiu a ponta do torneio nacional, com dois pontos a mais que os atleticanos.

O Bahia, por sua vez, melhorou sua situação no Brasileiro: chegou a oito pontos, na nona posição.

Na próxima rodada, o Athletico receberá a Chapecoense, na Arena da Baixada, no domingo (27), às 20h. Já o Bahia viajará até São Paulo para enfrentar o Palmeiras no mesmo dia e horário.

BAHIA

Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conti (Luiz Otávio), Juninho, Juninho Capixaba, Patrick (Jonas), Thonny Anderson, Daniel, Rodriguinho, Rossi (Thaciano), Maycon Douglas. T.: Dado Cavalcanti

ATHLETICO-PR

Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno, José Ivaldo (Léo Cittadini), Marcinho, Richard, Christian (Jadson), Abner, David Terans, Vitinho (Erick), Renato Kayser. T.: Antônio Oliveira

Estádio: Pituaçu, em Salvador (BA)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Auxiliares: Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Thonny Anderson e Daniel (BAH), Erick (CAP)

Cartões vermelhos: Richard (CAP), aos 12'/1ºT; Marcinho (CAP), aos 42'/2ºT

Gols: Patrick de Lucca (BAH), aos 17', e Terans (CAP), aos 40'/1ºT; Rossi (BAH), aos 25'/2ºT