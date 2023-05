Maria Sharapova surge irreconhecível três anos após aposentadoria do tênis

Maria Sharapova ganhou notoriedade no mundo do tênis depois de derrotar um dos grandes nomes da modalidade, Serena Williams.

SÃO PAULO/SP - Maria Sharapova deixou o loiro dos cabelos, sua marca registrada durante a carreira no tênis, para trás. Depois de se aposentar em 2020, a ex-campeã de Wimbledon escureceu as madeixas, mas manteve o comprimento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.