Manchester United vence e aumenta invencibilidade em casa no Inglês

SÃO PAULO/SP - O Manchester United dominou o jogo em casa, neste sábado (13), e derrotou o Wolverhampton, em confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. Martial, com assistência de Antony, marcou o primeiro dos Diabos Vermelhos no Old Trafford. No finalzinho, Garnacho arrancou no contra ataque e matou o jogo.

O United chega a 16 jogos de invencibilidade jogando em casa pelo Campeonato Inglês. O time não sabe o que é perder no 'Teatro dos Sonhos' desde a primeira rodada, ainda em 2022, contra o Brighton.

O 1º tempo começou equilibrado, com os Wolves jogando mais recuados. Mas, não demorou para o Manchester dominar as ações e pressionar o adversário, conseguindo chegar ao gol de Bentley.

Antony desperdiçou duas boas chances de abrir o placar. A primeira, em vacilo da zaga, o brasileiro carregou e finalizou para fora. Pouco depois, recebeu livre na segunda trave e cabeceou para fora.

O primeiro gol saiu em jogada rápida iniciada por Bruno Fernandes. O português ganhou a disputa no meio e acionou Antony, que saiu cara a cara e rolou para Martial só empurrar para o gol.

Garnacho pegou a bola no contra ataque do United, disparou contra a defesa desmontada e bateu. A bola beijou a trave e morreu no fundo do gol, definindo o placar.

Com a vitória o Manchester mantém a 4ª posição, com a mesma pontuação do terceiro Newcastle (66) e vai garantindo a vaga na Liga dos Campeões, faltando duas rodadas para o fim do campeonato; O Wolverhampton estaciona na 13ª colocação.

O United volta a campo no próximo sábado (20), contra o Bornemouth. Já o Wolverhampton, livre do rebaixamento recebe o Everton, também no sábado.