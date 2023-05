Marcos Leonardo faz dois, mas Brasil perde estreia no Mundial Sub-20

Motivo: Primeira rodada do grupo D da Copa do Mundo FIFA Sub-20

A seleção brasileira fica em terceiro Grupo D com a derrota. A garotada do Brasil vai buscar se recuperar contra a República Dominicana, na quarta-feira (24).

O camisa 9 do Peixe deu esperanças para o Brasil, cabeceando com muita categoria no cantinho do goleiro para marcar o segundo dele e da seleção. O Brasil pressionou, mas não conseguiu empatar o jogo.

Matheus Nascimento teve grande chance na primeira dele no jogo. Saiu na cara do goleiro e Desplanches fez boa defesa.

O Brasil não conseguiu criar oportunidades no segundo tempo, dominado pela Itália, que jogava à vontade em campo com a vantagem construída na primeira etapa.

A seleção italiana ampliou o placar ainda no primeiro tempo, após cobrança de escanteio. Mycael saiu mal do gol, a zaga bateu cabeça e a bola ficou viva na área, ninguém afastou e Casadei completou para o gol.

A Itália abriu o placar cedo, com Prati, jogador do SPAL. Em ataque pela esquerda, Turicchia e Casadei desviou. A bola sobrou para o camisa 4 livre marcar o primeiro.

