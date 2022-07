Marcos Leonardo é elogiado por torcedores após defender Cássio em invasão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Marcos Leonardo, do Santos, foi bastante elogiado por torcedores de diferentes clubes —inclusive do Corinthians— depois da partida entre as equipes paulistas, disputada na noite desta quarta-feira (13) e válida pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O motivo? O jogador de 19 anos, ao notar que um torcedor havia invadido a Vila Belmiro para agredir o goleiro corintiano Cássio, tentou defender o companheiro de profissão.

Autor do único gol da partida, Marcos Leonardo conseguiu atrapalhar o ato violento do homem, que caiu no gramado após intervenção dos seguranças e foi contido.

"Marcos Leonardo ganhou meu respeito", disse um torcedor corintiano. Alguns, por outro lado, contestaram a postura de Xavier, volante do Corinthians, que acabou se afastando de Cássio no momento da invasão.

"Apenas pelo ato de tentar salvar o Cássio de agressão já gostei do Marcos Leonardo, apesar de já ter zuado o Corinthians", disse mais um. "Marcos Leonardo salvou mais o Cássio que o jogador do Corinthians", falou outro.