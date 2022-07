Esposa de Cássio se revolta após agressão de santista ao goleiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nas redes sociais, Janara Sackl, esposa de Cássio, reagiu à agressão sofrida pelo goleiro por parte de um torcedor rival ao término de Santos x Corinthians, pela Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (13). Na publicação, ela relembrou as ameaças direcionadas ao atleta e sua família no passado e definiu o agressor na Vila Belmiro como 'covarde'.

"Covarde! Há exatos três meses eu desativava minha conta devido às ameaças proferidas a mim e a minha família. E não, não se tratava de uma "brincadeira de mau gosto" de algum adolescente. Se tratava de um criminoso já com duas passagens pela polícia", iniciou.

"Três meses depois, meu marido sofre uma tentativa de agressão na Vila Belmiro, por um torcedor rival. Que Deus tenha misericórdia desse cidadão! C-o-v-a-r-d-e", completou.

Em seguida, Janara prosseguiu com o desabafo e compartilhou um vídeo onde é possível ouvir estouros de bombas na arquibancada que ficava atrás do gol defendido por Cássio. A esposa do jogador pediu por respeito aos atletas.

"E essas bombas que estavam estourando atrás do gol do meu marido?! E se tivessem acertado ele? Respeitem o trabalho desses homens! Para muitos pode ser diversão, mas para nossos maridos é profissão", disse.

Por fim, a esposa do goleiro corintiano compartilhou a fala de Marcos Leonardo, que disse ter tentado proteger Cássio ao ver o agressor invadindo o campo. Na publicação, Janara agradeceu ao atacante santista.

"Parabéns e obrigada ao menino Marcos Leonardo! Você foi fundamental para diminuir a chance de acontecer algo pior! Usado por Deus! Que ele continue abençoando a tua vida e de toda a tua família", finalizou.