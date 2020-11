Maradona deixa herança incalculável e filhas devem ir para briga com ex

A disputa pela herança de Diego Maradona deve ser de muitos conflitos entre as filhas, Dalma e Giannina, com a ex-parceira dele o advogado do ex-jogador Matías Morta e a ex-parceira Rocío Oliva.

O problema é que Maradona tem uma fortuna incalculável e não deixou testamento, o que pode resultar num vale-tudo pelos bilhões. Dalma e Giannina, as filhas mais velhas do craque, têm desavenças com o advogado Matías, que é responsável pela distribuição dos bens. Ele, por sua vez, é mais próximo de Rocío, ex de Diego.

Fora isso, Maradona que tem 11 filhos, mas só reconheceu cinco. Os outros seis com idades entre 19 e 24 anos estão com processos de filiação na Justiça.

A imprensa argentina calcula que a herança de Maradona seja entre US$ 100 milhões (cerca de R$ 535 milhões) a US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões).