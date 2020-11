'Minhas motivações são pessoais', diz Ramires ao se despedir do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Ramires se despediu do Palmeiras. Depois do anúncio sobre a rescisão entre as partes, no início da noite de sexta-feira (27), o jogador afirmou que está de saída por questões pessoais, e agradeceu o técnico Abel Ferreira, que chegou ao time recentemente.

"Como a maioria de vocês já deve saber, decidimos, eu e a direção do Palmeiras, que seria bom para ambas as partes a finalização do meu vínculo com o clube, o que aconteceu da forma mais amigável e tranquila possível. Minhas motivações são pessoais e relacionadas com situações que prefiro não expor nesse momento. Estou aqui apenas para agradecer ao Palmeiras, a toda direção, pela maneira profissional e correta que me tratou, e aos meus companheiros, pela amizade, carinho e respeito", escreveu o camisa 7.

"Não poderia deixar de expor nesse momento a minha gratidão especial ao treinador Abel Ferreira por tudo que ele fez por mim no breve período em que estivemos juntos. Obrigado por me possibilitar mostrar que com sequência e confiança eu posso acrescentar onde quer que eu jogue no futuro. Estarei na torcida para que tudo dê certo para o clube nesse restante de temporada. Um grande abraço e fiquem todos com Deus", concluiu.

Contratado no ano passado, o meio-campista tinha contrato até 2023, mas nunca conseguiu se firmar e tinha uma relação bastante desgastada, especialmente com a torcida. Ramires entrou em contato recentemente com a diretoria para discutir a possibilidade de rescindir o contrato, alegando motivos particulares. Desde então, as partes passaram a negociar e chegaram ao acordo nesta tarde. Ele ainda não tem definido qual será o próximo passo na carreira.

Jogador e clube fizeram acordo amigável, em que o atleta abriu mão de boa parte dos valores que tinha a receber e pode gerar uma economia de cerca de R$ 30 milhões ao time.