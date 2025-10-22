   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Maracanã entra em lista de imóveis que poderão ser vendidos pelo RJ

Por Folha de São Paulo

22/10/2025 19h45
Esportes



(UOL/FOLHAPRESS) - O Complexo do Maracanã e a Aldeia Maracanã foram incluídos na nova lista de bens públicos que o Governo do Estado do Rio de Janeiro pretende vender para reduzir parte de uma dívida com a União.

O relatório atualizado, apresentado nesta quarta-feira (22), incluiu 36 propriedades, entre elas, o Estádio do Maracanã. A inclusão foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), que promoveu alterações no projeto de lei encaminhado pelo Executivo.

Com as alterações, o projeto passa a autorizar o Governo do Rio de Janeiro a vender 62 imóveis, número acima dos 48 previstos inicialmente. A proposta ainda precisa ser votada pelo plenário da Alerj antes de avançar.

A iniciativa faz parte de uma estratégia do Estado para viabilizar a futura adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). O programa permite abater débitos com a União utilizando patrimônio público. Segundo a Lei Orçamentária de 2026, apenas no próximo ano o Rio de Janeiro terá de desembolsar R$ 12,3 bilhões para a dívida.

O presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim (União), afirmou que a medida busca reduzir gastos com imóveis subutilizados ou de alto custo. Ele destacou que o Maracanã, por exemplo, gera uma despesa de cerca de R$ 1 milhão a cada evento. "Ou vende o Maracanã, ou se faz uma concessão mais longa", afirmou em plenário.

A Aldeia Maracanã eu considero uma excrescência com o dinheiro público porque é uma área de 14 mil metros quadrados no coração da cidade, ao lado do maior equipamento esportivo do mundo, que é absolutamente subutilizada por meia dúzia de indivíduos.Rodrigo Amorim.

O Complexo Maracanã é um conjunto de instalações esportivas. Além do famoso estádio, a área inclui o ginásio Maracanãzinho, piscinas e áreas de treinamento, sendo utilizado para grandes eventos e treinos de diferentes modalidades. Já a Aldeia Maracanã, situada próxima ao estádio, tem caráter cultural e comunitário, funcionando como espaço de preservação da memória indígena.

Em setembro do ano passado, o complexo do Maracanã foi concedido ao Flamengo e ao Fluminense por 20 anos, com outorga anual de R$ 20 milhões e investimentos previstos de R$ 186 milhões. O UOL procurou os clubes e a administração do Maracanã. A matéria será atualizada assim que houver respostas.

Bastidores da Política - Governo tem projeto ruim para combater as facções Bastidores da Política
Governo tem projeto ruim para combater as facções

